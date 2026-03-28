Tours de stade avec la CAN, supporters en feu…l’incroyable célébration du Sénégal au Stade de France

Ce samedi, le Stade de France a été le théâtre d’une scène mémorable et assez délirante lorsque l’on sait les dernières décisions juridiques prises par la CAF. Il y a plus de dix jours, l’organisation régente du football africain a décidé, deux mois après la finale remportée par le Sénégal sur le terrain, d’attribuer le trophée au Maroc suite à une victoire sur tapis vert. Depuis, Sénégalais et Marocains s’entredéchirent dans une bataille tant juridique que numérique avec des messages qui sont envoyés de part et d’autre via communiqués et conférences de presse.

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Ce samedi, le Sénégal affronte le Pérou au Stade de France dans le cadre d’un match amical pour se préparer à la prochaine Coupe du monde. Une rencontre anecdotique vu le message qui devait être envoyé par les Sénégalais. Avant le coup d’envoi du match amical, les joueurs du Sénégal ont fait leur apparition sur la pelouse pour une célébration de leur sacre, qu’ils jugent légitimes, lors de la dernière CAN. Portés par la ferveur d’un stade presque rempli avec près de 70 000 supporters, les joueurs ont fièrement brandi le trophée de la CAN 2025, affirmant leur statut de champions aux yeux du monde entier.

Les joueurs du Sénégal sont allés en tribune avec le trophée

Cette présentation, orchestrée par la Fédération Sénégalaise de Football, a débuté par un spectacle haut en couleur marqué par la prestation musicale de la légende locale Youssou N’Dour. Sous les acclamations nourries et les chants traditionnels initiés par le public, le capitaine Kalidou Koulibaly a guidé ses coéquipiers sur le terrain, le trophée continental entre ses mains. Tout sourire et très heureux de pouvoir célébrer leur sacre avec leur public en feu, les Lions de la Teranga voulaient envoyer un message clair : ils se revendiquent fièrement champions d’Afrique malgré la décision prise par la CAF.

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Alors qu’une procédure en appel a été envoyée au Tribunal arbitral du sport, les hommes de Pape Thiaw revendiquent toujours leur sacre depuis plusieurs jours, que cela soit sur les réseaux sociaux ou en conférence de presse. Après un grand tour de terrain pour s’arrêter face aux supporters et célébrer le titre avec quelques danses, à l’instar de la France en 2018 avec la Coupe du monde, les Sénégalais ont décidé de monter en tribunes. Une fois en haut, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont brandi le trophée à la foule sous les acclamations d’un public acquis à leur cause. Un moment fort qui aura été le sommet d’une après-midi de célébration malgré un trophée qui leur a été retiré il y a quelques jours.