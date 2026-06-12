Coupe du Monde 2026 : les pauses fraîcheur font déjà scandale !

TF1, non-diffuseur de la Coupe du Monde, avait déjà fait bondir les téléspectateurs en glissant une pause publicitaire lors des pauses fraîcheur imposées durant les matches de préparation de l’équipe de France, contre la Côte d’Ivoire puis l’Irlande du Nord. La chaîne, consciente qu’on s’éloignait là énormément des habitudes, avait pris la peine d’ajouter : « votre match revient dans moins d’une minute ». Et n’avait rien raté du match, une fois revenu à l’antenne. Cela suffisait quand même à agacer les fans de foot.

La suite après cette publicité

Alors imaginez vos réactions si vous aviez assisté au désastre de la Fox hier soir, lors de la diffusion de Mexique-Afrique du Sud, pour l’ouverture de la Coupe du Monde 2026. Lors de la première pause fraîcheur, le diffuseur américain n’a pas pris autant de gants et a envoyé 5 spots publicitaires. Résultat, le jeu avait déjà repris lorsque les commentateurs ont repris la main. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Premier water break de la Coupe du monde et le diffuseur américain, Fox, case cinq spots (dont trois avec Messi) et loupe deux minutes de jeu… #mexvaus #cdm2026 — Pierre Godon (@PierreGodon) June 11, 2026

La Fox déjà pointée du doigt

Lors de la deuxième pause fraîcheur, rebelote. Sauf que cela a eu un impact sur ce qu’il se passait sur la pelouse. Visiblement averti que la pub était toujours en cours, l’arbitre de la rencontre, Wilton Sampaio, a carrément demandé aux joueurs sud-africains d’attendre avant de relancer le jeu, prévenu par un coordinateur sportif. Il les a invités à patienter environ 40 secondes avant d’autoriser la reprise du jeu. Le comble : cela n’avait pas suffi à ce que la pub se termine sur la Fox. Qui a donc de nouveau raté la reprise du jeu.

De quoi déclencher une première polémique aux États-Unis, notamment de la part de joueurs et joueuses professionnels, à l’image de Carli Loyd. L’ancienne joueuse de l’équipe nationale féminine américaine, désormais consultante pour Fox, a écrit sur X : « je déteste ça. » Elle n’est pas la seule. Interrogé par The Athletic, la Fox n’a pas souhaité commenter. Rappelons que chaque diffuseur, pour chaque pays, a le choix de diffuser ou non de la pub durant les pauses fraîcheur.