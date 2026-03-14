Rayan Cherki regrette le foot d’avant

Rayan Cherki s’est confié dans un entretien accordé à France Football sur sa vision du football et son rapport au jeu moderne. L’attaquant de Manchester City affirme ne jamais s’être senti dépassé par le style actuel : « j’ai un objectif : remettre le football à l’ancienne à la mode. Aujourd’hui, mon jeu est efficace, mais j’essaie aussi d’y intégrer cette part de jeu classique. Si je parviens à combiner les deux, je pourrai faire vibrer les gens comme je le souhaite », explique-t-il. Pour Cherki, ce « football à l’ancienne » correspond aux années 2000 jusqu’à 2014-2016, une période qu’il admire pour son esthétique et son approche technique.

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Interrogé sur une époque qu’il aurait aimé connaître, le jeune joueur cite Ronaldinho et les grandes figures de son temps comme des sources d’inspiration. « Bien sûr que j’aurais voulu être le plus fort de cette période, même si les joueurs étaient incroyables. Aller au stade devait être magique », confie-t-il. Cette déclaration illustre parfaitement sa volonté de marier efficacité moderne et spectacle d’antan, un mélange qui, selon lui, pourrait séduire les amateurs de football et rappeler la saveur d’un jeu où créativité et plaisir primaient. Toutefois, il a aussi dévoilé les joueurs qu’il adore regarder actuellement.