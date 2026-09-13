AS Monaco : Paris Brunner a choqué tout le monde avec son geste de décapitation !

C’était un choc assez attendu. Samedi, l’AS Monaco se déplaçait ainsi du côté de Strasbourg, pour un duel qui s’est conclu sur un score de 1-1. Les Alsaciens avaient pris l’avantage au retour des vestiaires pour la deuxième période avec un but contre son camp de Sadibou Sané, et à la 71e, Paris Brunner a inscrit son troisième but de la saison pour égaliser. L’attaquant allemand a décoché une superbe frappe lointaine en pleine lucarne ; un des plus beaux buts de ce début de saison en Ligue 1, sans contestation possible.

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Et ce n’est pas vraiment son but qui fait parler, mais plutôt sa célébration. Effectivement, après avoir fêté l’égalisation avec ses coéquipiers, Brunner s’est tourné en direction des supporters strasbourgeois et a mimé un geste de décapitation, ayant clairement envie de régler ses comptes avec eux. Un geste qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, au point où beaucoup réclament une sanction pour l’Allemand.

Brunner calme le jeu

Après le match, le principal concerné s’est justifié : « les supporters ont parlé de ma famille, de ma mère, de mon père. Je pouvais les voir (ceux qui insultaient). Il y a eu beaucoup d’émotions, surtout après un tir comme celui-là. Je n’ai pas voulu être irrespectueux. Je ne dirais pas que je regrette mais ce n’est pas le message que j’ai voulu envoyer. Il a été mal compris. Ce que j’ai voulu dire, c’est "quel but, c’est fini" ». De son côté, le coach strasbourgeois Hugo Oliveira n’a pas voulu se mouiller sur le geste de son adversaire, expliquant « respecter les décisions » de chacun.

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Il en a ensuite rajouté une couche sur ses réseaux sociaux. « Frustré par le résultat à Strasbourg mais fier de la réaction de l’équipe. Concernant la célébration après mon but, il est important pour moi de préciser que je n’ai voulu manquer de respect à personne. Je suis désolé s’il a pu blesser certaines personnes. J’ai agi sous le coup de l’émotion, ce geste était maladroit et je n’aurais pas dû le faire. Merci pour votre soutien », a-t-il expliqué. Que risque-t-il ? Tout dépendra de savoir si la commission de discipline de la LFP interviendra, mais il y a fort à parier que l’instance considère ce geste comme une provocation envers le public, ce qui est généralement puni. Il pourrait écoper de deux à trois matchs ferme selon le règlement. Affaire à suivre, mais ce qui est certain, c’est que son image est déjà écornée…