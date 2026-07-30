Bayern, Hoeneß : «l’empereur de Chine pourrait venir nous voir et nous ne lui parlerions même pas d’Olise»

Cet été, un gros dossier a animé le mercato, celui menant à Michael Olise. L’ailier français de 24 ans a subi une séduction totale de la part du Real Madrid qui a voulu le convaincre de quitter le Bayern Munich. Finalement, les Merengues se dirigent vers une arrivée de Yan Diomandé en provenance du RB Leipzig et Michael Olise devrait rester en Bavière. Président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeneß n’a pas paniqué. Après une victoire 15-0 contre le FC Rottach, il s’est exprimé sur l’intérêt madrilène pour Michael Olise.

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«J’ai ri aux éclats. Il lui reste encore trois ans de contrat, donc pour moi, ce n’est absolument pas un sujet. L’empereur de Chine pourrait venir nous voir et nous ne lui parlerions même pas (d’Olise ndlr). C’est la même chose pour Luis Díaz. Nous avons le meilleur trio d’attaque au monde avec Olise, Díaz et Kane. Nous ne penserions même pas à en vendre un seul», a-t-il déclaré.