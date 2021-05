Euro 2020 : la liste de 30 joueurs de l'Autriche

La suite après cette publicité

Le sélectionneur de l'Autriche Franco Foda a annoncé mercredi une liste provisoire de 30 joueurs pour se préparer à l'EURO 2020. Quatre joueurs seront donc invités à quitter le rassemblement le 1er juin. A l'Euro, la sélection autrichienne a hérité du groupe C, en compagnie des Pays-Bas, de l'Ukraine et de la Macédoine du Nord. Elle disputera ses rencontres du côté de Bucarest (Roumanie) et d'Amsterdam (Pays-Bas).

Avant de démarrer la phase finale, le dimanche 13 juin (18h), face à la Macédoine du Nord, l'Autriche affrontera l'Angleterre (2/06, Middlesbrough) et la Slovaquie (06/06, Vienne) en matches de préparation. Dans la liste publiée aujourd'hui, à noter la présence de l'attaquant du FC Lorient Adrian Grbic.

La liste de 30 joueurs de l'Autriche :

Gardiens

Daniel BACHMANN (FC Watford / ENG), Heinz LINDNER (FC Bâle / SUI), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg / GER), Alexander SCHLAGER (LASK)

Défenseurs

David ALABA (FC Bayern Munich / GER), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen / GER), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen / GER), Martin HINTEREGGER (Eintracht Francfort), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach / GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg / GER), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05 / GER), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim / GER), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin / GER), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg)

Milieux

Husein BALIC (LASK), Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen / GER), Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim / GER), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim / GER), Stefan ILSANKERIM (Eintracht LAB / GER), Konrad LAIMER (Francfort / GER), Valentino LAZARO (Borussia Mönchengladbach / GER), Marcel SABITZER (RB Leipzig / GER), Louis SCHAUB (FC Luzern / SUI), Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg / GER), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04 / GER)

Attaquants

Marko ARNAUTOVIC (Shanghai Port / CHN), Adrian GRBIC (FC Lorient / FRA), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg / GER), Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart / GER), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05 / GER)

Réservistes

Jörg SIEBENHANDL (SK Sturm Graz), Cican STANKOVIC (FC Red Bull Salzburg), Richard STREBINGER (SK Rapid); Gernot TRAUNER (LASK),Maximilian ULLMANN (SK Rapid), Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg); Yusuf DEMIR (SK Rapid), Thomas GOIGINGER (LASK), Raphael HOLZHAUSER (Beerschot VA / BEL), Jakob JANTSCHER (SK Sturm Graz), Florian KAINZ (1. FC Cologne / GER), Reinhold RANFTL (LASK), Stefan SCHWAB ( PAOK Salonique / GRE); Ercan KARA (SK Rapid)