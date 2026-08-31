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Accord Brest-Osasuna pour Romain Del Castillo

Par Matthieu Margueritte
Romain Del Castillo avec Brest @Maxppp

Le Stade Brestois s’apprête à perdre Romain Del Castillo. Âgé de 30 ans et présent en Bretagne depuis 2021 (30 buts, 31 passes décisives en 151 matches), l’ailier droit va quitter la France pour la première fois de sa carrière.

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Selon nos informations, un accord a été trouvé entre le SB29 et la formation espagnole d’Osasuna. Le montant de l’opération s’élève à 1 M€. Il reste encore certains détails à régler, mais Del Castillo va découvrir la Liga cette saison.

Pub. le - MAJ le
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