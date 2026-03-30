Les propos incroyables du sélectionneur du Paraguay sur le Maroc

Peu à peu, le Maroc est en train de s’affirmer comme une des places fortes du football mondial. Le joli parcours des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du Monde 2022 leur a donné une énorme crédibilité aux yeux du monde, et derrière, le pays du Maghreb a continué d’obtenir de bons résultats, à l’image de sa victoire à la Coupe Arabe ou de cette dernière CAN 2025, où, en attendant le dénouement de cette finale polémique, les Marocains ont encore impressionné du monde.

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L’explosion de joueurs marocains dans les plus gros clubs de la planète aide, avec une génération portée par des Achraf Hakimi ou des Brahim Diaz, a aussi contribué à améliorer l’image footballistique du pays. Autant dire qu’en terres américaines, les Marocains seront très attendus cet été, avec trois duels de poules prévus face au Brésil, contre Haïti et l’Ecosse.

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Le Maroc au niveau des plus grands

Mardi, la bande de Yassine Bounou aura un dernier test avant ce Mondial, face au Paraguay en rencontre amicale à Lens. Et le sélectionneur du pays sud-américain Gustavo Alfraro a tenu des propos très élogieux sur son adversaire. « C’est un candidat sérieux. Il y a une progression permanente du football au Maroc, et c’est en relation avec les prestations de leur sélection. Pour moi, c’est un candidat sérieux pour gagner cette Coupe du Monde, et encore plus pour la suivante », a d’abord expliqué le sélectionneur de La Albirroja.

« Le Maroc est un joli miroir dans lequel nous devons nous regarder, je l’ai dit aux joueurs. C’était la révélation du dernier Mondial, c’est une équipe intense, très agressive physiquement, ils ont des qualités, ses joueurs jouent dans des top championnats… L’autre fois j’ai lu que la plateforme de la FIFA pour changer de nationalité de joueurs était saturée de joueurs marocains nés en France qui veulent jouer pour le Maroc. Ils ont certes changé d’entraîneur, mais ils jouent ensemble depuis plus de 4 ans. La seule manière pour nous de nous mettre au niveau et de progresser c’est de jouer contre des équipes qui nous montrent comment faire des choses qui nous manquent », a ajouté le coach argentin. Des propos qui vont faire plaisir aux Marocains !