Le PSG a vécu une soirée difficile en lâchant ses premiers points dans cette première phase de Ligue des Champions. En déplacement au Parc des Princes, la Roma a donné du fil à retordre au double champion d’Europe. La Louve a d’abord mené au score et a su trouver les ressources pour égaliser dans le dernier quart d’heure grâce à l’entrant Donyell Malen. Les hommes de Luis Enrique doivent se contenter de ce match nul (2-2).

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L’Asturien le concède même au micro de Canal+ après la rencontre. Son équipe a souffert comme jamais ce soir. «C’est un peu ce qu’on pensait avant le match. On connaît la Roma et ça a été très difficile, très compliqué. Ils pressent tout le temps. Ça a été le match le plus difficile cette saison, sans aucun doute», reconnaît le technicien, qui ne semblait pas mécontent d’avoir pris un point contre le 25e de cette phase de championnat.

Luis Enrique : «on aurait pu perdre ce match»

«Il n’y aura pas de match similaire comparé à celui de ce soir. Ça été compliqué. Les joueurs ont fait de très beaux efforts. Ce fut compliqué. On aurait pu perdre ce match et on a fait match nul. On est contents», se satisfait-il. Ses paroles font écho à celles de João Neves prononcées sur la chaîne cryptée quelques minutes plus tôt. «On a affronté une très bonne équipe, peut-être la meilleure», expliquait le milieu de terrain portugais.

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Pas de quoi être inquiet pour le PSG et pour son entraîneur. Les prochains matchs ne seront pas tous aussi difficiles à manœuvrer. La Roma est tout de même parvenue à mettre fin à une superbe série de 12 victoires consécutives des Parisiens toutes compétitions confondues. Ils s’en remettront mais cette performance intervient après les longues blessures de Kvaratskhelia il y a un mois et de Doué. Ce n’est sans doute pas anodin.