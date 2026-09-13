SPL : les chants honteux des supporters d’Al-Taawoun sur Diogo Jota

Alors qu’Al-Hilal s’est largement imposé sur la pelouse d’Al-Taawoun (6-0) lors de la 7e journée de Saudi Pro League, la rencontre a surtout été marquée par une scène particulièrement choquante. Dans les tribunes, certains supporters locaux ont honteusement scandé le nom de Diogo Jota, décédé dans un accident de voiture en 2025, afin de provoquer son grand ami et coéquipier portugais Rúben Neves. Visiblement touché, le milieu d’Al-Hilal a pointé le ciel avant d’applaudir ironiquement les supporters, dans une séquence qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

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🤮 Dégueulasse : Les supporters d'Al-Taawon ont honteusement scandé le nom de Diogo Jota pour provoquer son ami Rúben Neves.



Al-Hilal a finalement infligé un 6-0 et le milieu de terrain portugais a déclaré après le match « J'espère que vous n'allez pas prier après ce que vous… — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 13, 2026

Après la rencontre, Rúben Neves n’a pas caché son écœurement face à cette provocation. « J’espère que vous n’allez pas prier après ce que vous avez fait », a lâché le Portugais, très marqué par les chants visant son ami disparu. Une séquence déplorable qui vient ternir une soirée pourtant largement dominée par Al-Hilal, notamment grâce au triplé de Gabriel Martinelli.