Espagne : Luis Enrique déçu de la prestation de ses joueurs

Après son triste 0-0 face à la Suède, l’Espagne avait à cœur de prendre les trois points contre la Pologne. Malgré l’ouverture du score d’Alvaro Morata, les hommes de Luis Enrique n’ont pas su faire mieux qu’un nouveau match nul (1-1). Après avoir concédée l’égalisation, la Roja a manqué d’idée pour renverser un bloc polonais bien en place.

En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique est revenu plus en détail sur cette nouvelle contre-performance. Il regrette le manque de sérénité de son équipe.« J'ai vraiment hâte de revoir le match et de l'analyser en profondeur. Les sentiments ne sont pas les meilleurs, évidemment. Nous étions peut-être supérieurs, mais pas assez pour gagner clairement. Ils ont été courageux, ils ont osé nous mettre sous pression. Ils n'ont pas créé beaucoup d'occasions, mais ils ont mis celles qu'ils avaient. Nous avons fait de gros efforts, mais c'était un peu la pagaille. J'espérais une plus grande supériorité et générer plus d'occasions de marquer, mais nous n'y sommes pas parvenus. Souvent, le résultat compense les choses et quand il n'est pas positif, il faut analyser le match en profondeur. »