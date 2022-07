Roggerio Nyakossi signe à l'OM !

La suite après cette publicité

Et encore un défenseur central à l'OM. Après avoir recruté Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba (en plus de l'attaquant Luis Suarez dont l'arrivée a déjà été officialisée), le club phocéen vient de recruter un nouvel élément pour sa charnière centrale.

Il y a quelques jours, L'Equipe avait part d'une recrue surprise. Il s'agissait bel et bien de Roggerio Nyakossi, jeune défenseur de 18 ans évoluant au Servette de Genève. Selon le club suisse, un accord a été trouvé entre les deux directions. Le joueur d'1m94 a signé un contrat de 4 ans. Il devrait évoluer dans un premier temps avec la réserve.