Le Bayern Munich écarte l’option Dante

Absent plusieurs semaines suite à de gros problèmes de santé, l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany (40 ans), va laisser un vide du côté du Bayern Munich. Son remplacement pendant sa convalescence est un sujet pour le club allemand et c’est Aaron Danks qui a été choisi. Il va être accompagné par les adjoints René Marić, Floribert N’Galula et Daniel Fradley.

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«Vinnie est au Bayern depuis deux ans et demi, et nous savons précisément qui a quel rôle et comment nous voulons jouer.Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir autour de nous des personnes aussi compétentes qui prennent le relais dès maintenant» a notamment expliqué le directeur sportif Max Eberl. Cependant ce dernier a écarté la piste menante à l’ancien joueur de Nice Dante pour épauler le staff actuel : « Dante a son poste avec les U23. »