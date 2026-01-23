Real Madrid : Alvaro Arbeloa répond à la pique de José Mourinho

Cette semaine, après la défaite de Benfica sur le terrain de la Juventus, José Mourinho avait répondu sèchement à une question sur les jeunes entraîneurs installés sur les bancs de touche de grands clubs européens. «Pour moi, la seule surprise, c’est quand des entraîneurs sans histoire, qui n’ont rien fait au plus haut niveau, ont la possibilité de diriger les meilleures équipes du monde. Quand le Milan prend Max, quand la Juve prend Luciano, quand la Roma prend Gasperini, ce n’est pas une surprise. La surprise, ce sont les entraîneurs sans expérience sur des bancs à très haute responsabilité».

En Espagne, cette déclaration a été interprétée comme une pique envoyée notamment à Alvaro Arbeloa, fraichement promu coach du Real Madrid. Invité à réagir cet après-midi en conférence de presse, à la veille du match contre Villarreal, l’ancien défenseur a déclaré : «vous savez tous ce que Mou représente pour moi. Si un entraîneur comme lui s’exprime, surtout lui, je l’écoute et j’analyse ses propos.»