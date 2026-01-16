Ligue 1 : le PSG rassure et reprend sa place de leader contre le LOSC

Après son élimination en 1/1es de finale de Coupe de France contre son voisin du Paris FC, le Paris Saint-Germain était attendu au Parc des Princes pour la réception du LOSC, lors de la 18e journée de Ligue 1. Avec Kvaratskhelia, Dembélé et Doué, les Parisiens voulaient mettre la pression sur le RC Lens et retrouver leur place de leader contre le LOSC, également éliminé la semaine dernière. La rencontre entre les deux haut classés démarrait fort, avec une grosse occasion de Giroud qui trouvait la barre sur la première occasion (2e).

Par la suite, c’est Mbappé qui avait l’occasion d’ouvrir le score à deux reprises, mais se frottait à un Chevalier bien chaud (3e et 6e). Mais après ces premières minutes folles, le PSG reprenait le contrôle du ballon et sur une première occasion franche, à l’entrée de la surface, Dembélé pouvait tromper Ozer et ouvrir rapidement le score (1-0, 13e). Ce qui a lancé les Parisiens, puisque Kvaratskhelia n’était pas loin d’inscrire un but sublime dans la foulée… mais ne parvenait pas à trouver un angle de tir (20e).

Le PSG a rassuré

Les Dogues, malgré une occasion de Mukau (21e), n’ont pas réussi à revenir avant la pause et étaient piégés par le faux-rythme installé par le PSG. La seconde période repartait de la même manière, avec des Parisiens qui conservaient tranquillement la possession du ballon. Nuno Mendes, qui a vu son but être refusé pour hors-jeu, alertait Ozer (59e). Mais c’est finalement sur un bijou de Dembélé que le PSG a fait le break. Après avoir crocheté trois joueurs, le Ballon d’Or plaçait un lob parfait (2-0, 64e).

Un chef-d’œuvre qui semblait avoir assommé les Dogues, incapables de revenir après ce geste. De son côté, le PSG poussait pour alourdir le score, à l’image de Doué (80e). Mais c’est finalement Barcola qui a cédé la victoire parisienne en fin de partie (3-0, 90e+4). Sans forcer face à des Lillois qui n’ont que trop peu proposer, comme face à Lyon dimanche, les hommes de Luis Enrique reprennent de la confiance et provisoirement leur place de leader, avant le match du RC Lens. De son côté, le LOSC perd encore des points importants et risque de laisser sa quatrième place à l’issue de la journée.