Le FC Barcelone a déjà trouvé le successeur de Robert Lewandowski

Hier, Deco a fait un large point sur le prochain mercato du FC Barcelone. Et le nouveau directeur sportif du club blaugrana a été clair. « Nous savons que nous avons une série d’engagements, des choses que LaLiga nous impose, pas seulement à nous, mais aussi aux autres clubs, donc il ne faut pas se plaindre, nous devons travailler pour nous améliorer et revenir au meilleur niveau possible. Nous devons faire face à la situation et, en fin de compte, je pense qu’il sera difficile de recruter de nouveaux joueurs. Nous serons toujours à l’affût des opportunités, mais je ne pense pas que ce sera possible.»

Le Barça veut recruter en priorité un attaquant

Contrairement à ce que la presse catalane affirme quotidiennement, les champions d’Espagne 2023 ne devraient pas faire des emplettes durant le mois de janvier. Mais ils devraient récupérer Vitor Roque, déjà acheté il y a plusieurs mois pour 30 millions d’euros (plus 31 millions d’euros de bonus). Le jeune Brésilien viendra renforcer le secteur offensif catalan. Mais le jeune joueur manque encore d’expérience et va devoir s’adapter à l’Europe et au très haut niveau. Les pensionnaires du Camp Nou comptent donc miser sur un joueur plus confirmé et qui a déjà fait ses preuves pour remplacer Robert Lewandowski à l’avenir.

Le Polonais est encore lié au FCB jusqu’en 2026. Mais sa dernière année de contrat est liée aux nombres de rencontres qu’il jouera. En Catalogne, on estime qu’il est fortement possible qu’il n’aille pas au bout de son bail, d’autant qu’il n’est plus tout jeune (il a 35 ans, ndlr). Le fait qu’il risque d’être attaqué par des écuries saoudiennes fait aussi penser au Barça qu’il pourrait s’en aller en 2024 ou 2025. Pourtant, l’ancien joueur du Bayern Munich a fait savoir que la Saudi Pro League ne l’intéresse pas. Qu’importe, le Barça préfère anticiper. Le club espagnol s’est déjà mis en quête de son successeur.

Julian Alvarez fait l’unanimité

Et d’après Sport, l’écurie entraînée par Xavi a trouvé la perle rare. Il s’agit de Julian Alvarez. Ce n’est pas la première fois que l’Argentin est lié aux Culés. Depuis le mois de janvier dernier, son nom a été mentionné à plusieurs reprises au Barça. Mais il est finalement resté à Manchester City, où il a marqué 6 buts et délivré 4 passes décisives en 11 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Le champion du monde ne cesse de monter en puissance et d’impressionner au sein d’un effectif peuplé de stars. Mais Pep Guardiola compte sur lui.

Julian Alvarez a d’ailleurs été récompensé puisqu’il a prolongé son bail jusqu’en juin 2028. Mais cela n’empêche pas le FC Barcelone, qui a déjà recruté Gündogan et Cancelo (Bernardo Silva était aussi dans leur viseur, ndlr), de vouloir tenter sa chance. Les dirigeants comme Xavi sont tombés sous son charme. Ils estiment qu’il est le joueur qui leur faut. Sa polyvalence et ses qualités de buteur sont appréciées, tout comme son attitude. Sport ajoute que les Blaugranas comptent se lancer si une porte s’ouvre du côté du joueur, qui a visiblement une clause libératoire de 50 millions d’euros. Une opportunité à saisir si cela se confirme.