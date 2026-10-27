Kylian Mbappé envoie un message d’excuse aux Chinois !

Quelques heures après avoir échoué à la deuxième place du Ballon d’Or, Kylian Mbappé est déjà au cœur d’un nouveau couac. En effet, ce mardi, la polémique autour de Kylian Mbappé a pris une ampleur considérable en Chine après la diffusion d’une séquence dans laquelle l’attaquant du Real Madrid plaisante au sujet de Mao Zedong, figure historique majeure du pays. Ses propos ont rapidement provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux chinois, où de nombreux internautes ont exprimé leur indignation, estimant que cette plaisanterie manquait de respect à l’histoire et à la sensibilité du peuple chinois. L’affaire a ainsi dépassé le cadre sportif et est devenue une réelle controverse nationale.

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Les conséquences ne se sont pas limitées aux réactions des internautes. Selon plusieurs médias, le Bondynois fait désormais l’objet d’un boycott en Chine, avec notamment des restrictions sur ses réseaux sociaux locaux et la perte de plusieurs sponsors chinois. Cette situation représente un enjeu d’image important pour le joueur, mais également pour le Real Madrid et LALIGA, dont les relations avec le public chinois constituent un marché stratégique. Face à l’ampleur de la controverse, LALIGA, via son président Javier Tebas, a elle-même présenté ses excuses au peuple chinois, affirmant vouloir préserver les liens construits depuis de nombreuses années avec le pays.

Kylian Mbappé s’excuse envers la Chine

Face à cette vague de critiques, Kylian Mbappé est sorti du silence ce mardi en publiant un communiqué dans lequel il reconnaît le caractère maladroit de ses propos. L’attaquant explique avoir réagi à une image le représentant lors d’une interview et admet comprendre que ses paroles aient blessé de nombreuses personnes en Chine ainsi que des membres de la communauté chinoise à travers le monde.

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https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

«Lors d’une récente interview, j’ai réagi à une image de moi me mettant en scène. Ce propos était maladroit et je comprends aujourd’hui qu’il a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein de la communauté chinoise à travers le monde. Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n’était absolument pas mon intention. J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé», affirme le joueur formé à Monaco. Reste à savoir si cette démarche permettra de limiter les conséquences de la polémique sur ses partenariats commerciaux et de restaurer son image auprès du public chinois.