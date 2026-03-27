CdM 2026 : la RD Congo connaît son adversaire en finale des barrages
La RD Congo est fixée. Qualifiés d’office pour la finale des barrages intercontinentaux de la prochaine Coupe du Monde, les Léopards connaissent désormais l’identité de leur adversaire : ce sera la Jamaïque. Les Reggae Boyz se sont imposés cette nuit face à la Nouvelle-Calédonie d’Angelo Fulgini (0-1), qui jouait par ailleurs son premier match sous les couleurs des Cagous.
L’unique but de la rencontre a été marqué par le tout jeune Bailey Cadamarteri (18e, 0-1), opportuniste après un coup-franc mal repoussé par le portier calédonien. Les Jamaïcains auront fort à faire mardi soir face aux Congolais, désireux de participer à leur premier Mondial depuis 1974. Le vainqueur de ce match intégrera le groupe K de la prochaine Coupe du Monde, aux côtés de la Colombie, le Portugal et l’Ouzbékistan.
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