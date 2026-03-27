Menu Rechercher
Commenter 6
CDM

CdM 2026 : la RD Congo connaît son adversaire en finale des barrages

Par Jordan Pardon
1 min.
la RDC avant son match contre la Côte d'Ivoire @Maxppp

La RD Congo est fixée. Qualifiés d’office pour la finale des barrages intercontinentaux de la prochaine Coupe du Monde, les Léopards connaissent désormais l’identité de leur adversaire : ce sera la Jamaïque. Les Reggae Boyz se sont imposés cette nuit face à la Nouvelle-Calédonie d’Angelo Fulgini (0-1), qui jouait par ailleurs son premier match sous les couleurs des Cagous.

La suite après cette publicité

L’unique but de la rencontre a été marqué par le tout jeune Bailey Cadamarteri (18e, 0-1), opportuniste après un coup-franc mal repoussé par le portier calédonien. Les Jamaïcains auront fort à faire mardi soir face aux Congolais, désireux de participer à leur premier Mondial depuis 1974. Le vainqueur de ce match intégrera le groupe K de la prochaine Coupe du Monde, aux côtés de la Colombie, le Portugal et l’Ouzbékistan.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Rép. Dém. Congo
Jamaïque

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Rép. Dém. Congo Flag République Démocrate du Congo
Jamaïque Flag Jamaïque
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier