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Fenerbahce souhaiterait ramener Dirk Kuyt pour son banc

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
KUYT @Maxppp

Le FC Dordrecht anticipe le départ potentiel de son entraîneur Dirk Kuyt, courtisé par Fenerbahçe selon Voetbal International. Suite à l’élection d’Aziz Yildirim à la présidence du club turc, l’ancien international est pressenti pour intégrer le comité des transferts à Istanbul. Bien que la situation soit prise au sérieux aux Pays-Bas, aucun contact officiel n’a encore été établi.

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Sous contrat jusqu’en 2028 avec Dordrecht, le départ de Kuyt nécessitera le versement d’une indemnité. Le club attend une offre concrète pour ce qui constituerait un retour marquant pour Kuyt, qui a déjà porté les couleurs de Fenerbahçe en tant que joueur entre 2012 et 2015. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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