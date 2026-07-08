Coupe du Monde 2026 : la Norvège touchée par un virus avant de défier l’Angleterre

À l’approche du quart de finale de Coupe du Monde 2026 face à l’Angleterre, la Norvège doit composer avec un élément perturbateur en interne. Après leur exploit retentissant contre le Brésil (2-1) en huitièmes de finale, les Scandinaves ont été touchés par plusieurs cas de maladie au sein du groupe. Le gardien norvégien Orjan Nyland a confirmé l’existence de ce problème, expliquant que plusieurs membres de la sélection avaient été affectés et que le staff médical était particulièrement sollicité avant ce rendez-vous décisif.

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Le portier a notamment expliqué que l’origine de ce virus restait difficile à déterminer selon le Daily Mail, évoquant les nombreuses contraintes liées à la compétition : « je peux confirmer que c’est vrai. Nous avons eu des problèmes. Nous faisons de notre mieux et le médecin de l’équipe est très occupé en ce moment. Je n’en ai aucune idée. Nous avons eu une période de repos, alors peut-être que quelqu’un a contracté quelque chose pendant cette période. J’espère que tout se passera bien et que nous affronterons l’Angleterre samedi avec une équipe parfaitement reposée. »