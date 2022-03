Le PSG est la risée de toute l'Europe !

La suite après cette publicité

La «nuit noire» du PSG

En Espagne, tout le monde ne parle que de la qualification surprise du Real Madrid et de la chute de Paris. C'est le cas du journal As qui titre : «le Real est dans un autre monde», et le tout grâce à la soirée historique de Benzema à Bernabéu. Le quotidien ibérique note tout de même une grosse prestation de Mbappé, mais avec un PSG en «déroute» complète durant la seconde mi-temps. C'est justement sur ce point qu'insiste Sport, sur ce «K.O.» du Paris Saint-Germain. Les Français se sont fait éliminer dans une «nuit noire», pénalisés par leurs propres erreurs, d'après le journal catalan. Et ils se sont fait sortir par un triplé de KB9 en seulement 17 minutes.

«La chute» parisienne

Outre-Manche, c'est le buteur madrilène qui fait la Une des journaux comme The Guardian qui titre sur un «hat-trick héroïque». Pour le média anglais, c'est lui qui a «sorti le PSG de la Ligue des Champions». À l'inverse, The Times pointe plutôt du doigt «la chute du PSG» et la rage du camp parisien contre l'arbitrage sur le premier but de Benzema qui est venu mettre une grosse pression sur Donnarumma... Vraiment, ce match a fait grand bruit outre-Manche, tous les tabloïds en parlent comme le Daily Mail qui évoque un Benzema, meneur de la «riposte contre Pochettino». Même constat en couverture du Sun, il a mis «K.O.» le coach du PSG. Il faut dire que ce dernier fait souvent parler dans la presse anglaise, lui qui est la cible principale de Manchester United, pour une place sur le banc la saison prochaine.

«Le PSG ce flop»

Et attention, même en Italie, la déroute parisienne fait grand bruit, comme en Une du Corriere dello Sport. Le quotidien transalpin voit deux responsables : Carlo Ancelotti et Karim Benzema. Ils ont signé «la faillite du PSG», écrit ainsi le journal. Le ton est identique dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. «Le PSG, ce flop», balance le journal au papier rose, qui insiste aussi sur le récital de Benzema !