Coupe du Monde 2026 : le Portugal lance sa quête face à la RD Congo avec un grand défi tactique

C’est le terrible coup de massue qui a secoué le camp portugais à la veille du match face à la RD Congo sur la pelouse du NRG Stadium à Houston (Texas). Le sélectionneur Roberto Martínez a dû se résoudre à officialiser mardi soir en conférence de presse le forfait de son patron de la défense, Rúben Dias. Touché aux ischio-jambiers depuis avril avec Manchester City, le roc central s’est entraîné avec acharnement avec des exercices spécifiques réalisés à l’écart du groupe à l’entraînement mardi après-midi, camp de base de Palm Beach (Floride), mais il n’a pas été jugé à 100 % pour ce premier choc physique : « Rúben Dias n’est pas apte pour le jeu. Il n’est pas à 100 %, a annoncé le sélectionneur du Portugal en conférence de presse d’avant-match avant de se montrer rassurant pour la suite de la compétition. Et il est important de ne pas prendre de risques. Il récupère bien, mais il faut penser sur le long terme pour l’avoir au maximum de ses capacités par la suite. » Pour pallier cette absence de taille, le technicien espagnol va devoir lancer la jeunesse au cœur du réacteur. Le prometteur Renato Veiga est fortement pressenti pour débuter aux côtés de Gonçalo Inácio ou de Tomás Araújo. Un véritable baptême du feu face à l’armada offensive congolaise emmenée par l’insaisissable Yoane Wissa. Et ce n’est pas le seul problème auquel la Seleção est confrontée.

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Le casse-tête tactique pour Martínez : la défense et les ailes en chantier

Sur le plan purement tactique, la Seleção aborde ce rendez-vous contre les Léopards avec de sacrées certitudes comptables, mais de vrais doutes fonctionnels. Si les récents succès lors des matchs de préparation contre le Chili (2-1) et le Nigeria (2-1) maintiennent la dynamique, le contenu du jeu a parfois manqué cruellement de fluidité. Roberto Martínez dispose d’un groupe pléthorique et compétitif, offrant ce que Diogo Dalot a qualifié en marge du dernier match de préparation de « superbes maux de tête au sélectionneur ». Malgré cette richesse, deux chantiers majeurs restent à fixer. Tout d’abord l’axe central gauche : en l’absence d’une hiérarchie totalement figée pour épauler le capitaine de l’arrière-garde, Rúben Dias, qui est désormais forfait pour le premier match de la Seleção pour ce Mondial 2026, la situation reste très ouverte. Gonçalo Inácio et Tomás Araújo postulent légitimement, mais les approximations défensives observées sur les relances face aux Nigérians remettent en question la hiérarchie des défenseurs centraux. Vient ensuite l’animation des ailes : si Pedro Neto a marqué de précieux points en ouvrant le score face au Nigeria à Leiria sur une superbe offrande de Dalot la semaine dernière, la concurrence fait rage. Entré en jeu, le jeune Francisco Conceição a bousculé la hiérarchie en inscrivant le but de la victoire (2-1) en toute fin de match, s’affirmant comme un dynamiteur idéal à droite. De son côté, João Félix, aligné d’entrée, a alterné le bon et le moins bon, laissant planer le doute sur l’identité des dynamiteurs qui animeront le 4-2-3-1 de Martínez pour cette grande première.

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La composition probable du Portugal face à la RD Congo (4-2-3-1) : Diogo Costa — João Cancelo, Tomás Araújo (ou Inácio), Renato Veiga, Nuno Mendes — João Neves, Vitinha — Bernardo Silva (ou Pedro Neto), Bruno Fernandes, João Félix (ou Rafael Leão) — Cristiano Ronaldo (cap.).

Cristiano Ronaldo « prêt » à marquer l’histoire (encore)

C’est le feuilleton qui transcende le football mondial. À 41 ans, Cristiano Ronaldo s’apprête à disputer sa sixième phase finale de Coupe du Monde. Un exploit absolument unique et un record absolu qui place le quintuple Ballon d’Or face à son ultime destin : décrocher le seul trophée majeur manquant à son monumental palmarès. Plus affamé que jamais après une saison pleine sur le plan personnel sous les couleurs d’Al-Nassr, où il a empilé pas moins de 30 buts, CR7 a d’ores et déjà mobilisé ses troupes et tout un peuple sur ses réseaux sociaux, promettant de « tout donner » pour sa patrie. Sur le plan statistique, la légende n’est plus qu’à une seule unité d’égaler le record mythique de la "Panthère Noire" Eusébio, auteur de 9 buts en phase finale de Coupe du Monde pour le Portugal. Présenté par Roberto Martínez comme le guide d’une génération dorée, le capitaine lusitanien affiche une confiance inébranlable. Interpellé par les journalistes avant le départ pour le continent américain sur sa fraîcheur physique il y a quelques jours, CR7 a d’ailleurs rétorqué avec son assurance habituelle : « Je me sens bien. Vous n’avez pas vu les matchs de préparation ? »

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Pourtant, sa gestion au sein du onze de départ soulève de vifs débats au pays. Lors de l’ultime match de préparation remporté face au Nigeria (2-1 à Leiria), le sélectionneur a opéré pas moins de neuf changements à la mi-temps, tout en choisissant de maintenir Ronaldo sur la pelouse durant 64 minutes. Un choix qualifié d’« incompréhensible » par certains éditorialistes portugais, qui estiment que le staff tarde à roder un "plan B" crédible et à offrir du temps de jeu à l’attaquant du Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos ou encore à celui qui a offert la première Ligue des Nations au Portugal, Gonçalo Guedes. Mais au sein du vestiaire, l’admiration pour le patron reste intacte. Son lieutenant, Bruno Fernandes, n’a pas caché ses ambitions en conférence de presse d’avant-match dans la nuit de mardi à mercredi : « Le rêve est d’être champion du monde. Nous avons la qualité pour cela. Quant à Cristiano, c’est un énorme privilège de l’avoir comme partenaire. À 41 ans, il continue de porter la sélection. Nous pouvons apprendre de sa résilience et de sa mentalité de vainqueur. » À 41 ans, CR7 parviendra-t-il à tenir le choc physique sur la durée dans le tournoi le plus exigeant de l’histoire ? C’est tout le pari de la Seleção. L’intéressé, lui, préfère donner rendez-vous sur le terrain : « Nous ne saurons qu’à la fin. C’est une très bonne génération, mais il y a des facteurs que nous ne contrôlons pas. Gagner ou ne pas gagner, c’est le point le plus important. Mais je crois fermement que cette équipe va donner de grandes joies aux Portugais. »

Un vestiaire uni, ambitieux mais les pieds sur terre

Malgré ces légitimes interrogations tactiques, l’ambiance au sein du groupe portugais est au beau fixe. Avant de s’envoler pour les États-Unis la semaine dernière, la Seleção a été reçue en grande pompe par le Premier ministre portugais, Luís Montenegro, au Palais de São Bento. Ce dernier a exhorté les troupes à faire preuve de « risque et d’audace » sur le sol américain. Un message parfaitement reçu par deux champions d’Europe avec le Paris Saint-Germain, à commencer par Vitinha. Devenu le métronome incontournable de cet entrejeu après une saison majuscule dans la capitale, le Parisien insuffle sa culture de la gagne tout en prônant une vigilance absolue. Pas question pour lui d’endosser le costume de favori de la compétition : « Nous savons que nous avons beaucoup de qualités et de talent, avec des joueurs évoluant dans de grands clubs […], mais sur le papier, ça ne vaut rien. Je dirais que nous sommes des candidats, sans aucun doute, une sélection très forte. Mais je ne dirais pas que nous sommes favoris. » Un discours de maturité partagé par son coéquipier de club, Nuno Mendes.

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Dans un entretien accordé à Record ce mercredi, le latéral gauche a lui aussi tempéré les attentes du monde du football : « Nous avons une grande sélection pleine de talent. Nous allons aborder cette compétition match par match. Il y a des sélections de très grande qualité, mais en ce moment, nous pensons exclusivement à nous ! » Au sein du vestiaire, l’unanimité est totale : le Portugal possède l’un des effectifs les plus complets et armés de son histoire moderne. Mais au-delà de la prudence affichée, l’ambition ultime reste ancrée dans les têtes. Mais pour cela le groupe doit assumer son statut : celui de candidat crédible au titre de champion du Monde, comme l’a verbalisé Pedro Neto en marge du match face au Nigeria : « Nous devons accepter le rêve. Les Portugais connaissent la qualité de notre équipe. Il faut y aller match après match avec la certitude de vouloir soulever la coupe le 19 juillet ». Premier élément de réponse attendu ce mercredi au Texas face à la RD Congo pour valider les espoirs de tout un peuple.