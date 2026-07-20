Menu Rechercher
Commenter 8
UEFA Nations League

Italie : Pep Guardiola aurait déjà pris sa décision

Par Valentin Feuillette
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

Selon La Gazzetta dello Sport, la piste menant à Pep Guardiola pour le poste de sélectionneur de l’Italie semble déjà se refroidir. Pour rappel, Paolo Maldini et Leonardo ont rencontré l’entraîneur catalan à Barcelone le week-end dernier afin d’évaluer la faisabilité d’une arrivée à la tête de la Squadra Azzurra.

La suite après cette publicité

Mais les échanges n’auraient pas modifié la position du technicien de Manchester City. En effet, Guardiola aurait réaffirmé son souhait de faire une pause après son aventure en club, privilégiant du temps avec sa famille et loin des bancs de touche. Un revirement reste toujours possible, mais le scénario apparaît aujourd’hui peu probable selon le quotidien italien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Italie
Pep Guardiola

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Italie Flag Italie
Pep Guardiola Pep Guardiola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier