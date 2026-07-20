Italie : Pep Guardiola aurait déjà pris sa décision

Selon La Gazzetta dello Sport, la piste menant à Pep Guardiola pour le poste de sélectionneur de l’Italie semble déjà se refroidir. Pour rappel, Paolo Maldini et Leonardo ont rencontré l’entraîneur catalan à Barcelone le week-end dernier afin d’évaluer la faisabilité d’une arrivée à la tête de la Squadra Azzurra.

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Mais les échanges n’auraient pas modifié la position du technicien de Manchester City. En effet, Guardiola aurait réaffirmé son souhait de faire une pause après son aventure en club, privilégiant du temps avec sa famille et loin des bancs de touche. Un revirement reste toujours possible, mais le scénario apparaît aujourd’hui peu probable selon le quotidien italien.