Leganés : soirée cauchemardesque pour Álvaro Morata face à Córdoba

La soirée a viré au cauchemar pour Álvaro Morata. Entré en jeu à la 63e minute avec Leganés face à Cordoba, l’attaquant espagnol n’aura passé qu’une demi-heure sur la pelouse avant d’être expulsé. Averti une première fois à la 70e minute après un accrochage avec Isma Ruiz dans la surface, il a reçu un second carton jaune à la 91e minute pour contestation. L’arbitre Eder Mallo l’a donc renvoyé aux vestiaires dans les derniers instants d’une rencontre que Leganés a finalement perdue 1-0…

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Cette expulsion constitue le premier carton rouge de Morata depuis son arrivée en deuxième division espagnole. Son entrée en jeu, censée aider Leganés à revenir dans la partie, s’est ainsi terminée de la pire des manières, laissant son équipe en infériorité numérique dans le temps additionnel. Une soirée particulièrement frustrante pour l’international espagnol, dont les protestations lui ont coûté cher alors que son équipe cherchait encore à égaliser.