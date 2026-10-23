Comment Yassine Bounou a sauvé la vie d’un homme au Soudan

C’est une histoire aussi incroyable que terrifiante, qui remonte au 18 avril 2023, en plein conflit armé au Soudan. Selon Le360, un ressortissant marocain travaillant à l’ambassade de France à Khartoum aurait échappé de justesse à la mort grâce à un nom bien connu des supporters de football : Yassine Bounou. Alors qu’il circulait en voiture dans les rues de la capitale soudanaise, l’homme aurait été intercepté par cinq individus armés de kalachnikovs.

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Ces derniers l’auraient menacé avec leurs armes et auraient envisagé de l’emmener vers une destination inconnue pour l’exécuter. Une situation dramatique dont l’issue aurait finalement basculé grâce à une simple question sur son identité. D’après le récit partagé sur Facebook par le chef du bureau parisien de l’Agence de presse des Émirats, les hommes armés auraient demandé son nom au ressortissant marocain. « Bounou », aurait-il répondu. Une réponse qui aurait immédiatement changé leur attitude. « Pour le gardien de la sélection marocaine Yassine Bounou et les exploits de la sélection marocaine en Coupe du monde, on te laisse partir », auraient-ils déclaré avant de le libérer. Une histoire folle.