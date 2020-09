Fulham : les premiers mots d'Alphonse Areola

La suite après cette publicité

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Fulham a mis la main sur Alphonse Areola (27 ans), sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat. L'ancien portier du Paris SG a expliqué son choix sur le site officiel des Cottagers.

«Je suis très heureux que tout soit fait. Scott Parker m’a appelé et j’ai eu un bon feeling. Il m’a dit qu’il me voulait vraiment. Fulham est un club historique et j’ai beaucoup entendu parler du stade. J’espère que ce sera une bonne saison pour nous. Je veux apporter mon énergie et faire tout ce que je peux pour maintenir le club là où il le mérite», a lâché le gardien international tricolore (3 capes), représenté par Mino Raiola. Il n'y a plus qu'à.