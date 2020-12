PSG : l'annonce forte de Neymar sur son avenir

Ce mercredi, en fin d'après-midi, le Paris Saint-Germain jouait les 77 dernières minutes de sa rencontre face à Istanbul Basaksehir. Les Parisiens ont fait le boulot en s'imposant sur le score de cinq buts à un grâce à un triplé de Neymar et un doublé de Kylian Mbappé. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé sur les incidents survenus hier.

Mais le Brésilien n'était pas en reste en ce qui concernait les déclarations d'après-match. En fin de contrat en juin 2022, son avenir est au centre de toutes les discussions et évidemment, sa parole a beaucoup de poids en ce moment. Il ne s'est donc pas privé de faire une annonce qui devrait ravir les supporters du champion de France en titre.

Les discussions ont commencé

« Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport à l'issue de la confrontation avec l'écurie turque, une semaine après avoir annoncé à Old Trafford son envie de rejouer avec Lionel Messi (33 ans) la saison prochaine.

Mais il n'est pas le seul à avoir parlé de cela. Son président, Nasser Al-Khelaïfi, a aussi expliqué la suite des aventures. « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles, mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », a-t-il indiqué sur Téléfoot. De bon augure ?