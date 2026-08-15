Un ancien de l’OM arrive à Newcastle pour 35 M€

L’aventure lisboète d’Amar Dedić n’aura finalement été de courte durée. Arrivé au Benfica Lisbonne il y a seulement un an contre 12 millions d’euros, où il a disputé 46 rencontres (1 but), le défenseur de 23 ans est déjà sur le point de faire ses valises pour rallier l’Angleterre. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club lisboète et Newcastle ont trouvé un accord définitif pour le transfert du latéral droit.

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Les Magpies vont débourser 35 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, passé par la cité phocéenne en prêt du RB Salzbourg entre février et juin 2025 lors de la première saison de Roberto De Zerbi (10 matchs, deux titularisations). Benfica conservera aussi un pourcentage sur une éventuelle future revente. L’international bosniaque (31 sélections) est désormais attendu la semaine prochaine en Angleterre afin de passer sa visite médicale et de finaliser son arrivée chez les Magpies.

Une priorité pour le nouvel entraîneur, Matthias Jaissle

À Newcastle, le natif de Zell am See (Autriche) arrive notamment pour compenser le départ du taulier Kieran Trippier, qui a quitté librement le club pour rejoindre Wolverhampton. En rejoignant le sixième club de sa carrière, Dedić devra également se battre pour une place de titulaire avec Tino Livramento, déjà bien installé dans l’effectif des Magpies.

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Son arrivée était surtout réclamée par Matthias Jaissle, le nouvel entraîneur de Newcastle, qui avait fait du latéral droit l’une de ses priorités pour cette fin de mercato. Une envie partagée par le joueur le même, extrêmement enthousiaste à l’idée d’évoluer sous les ordres du technicien allemand. À 23 ans, l’ancien Marseillais s’apprête ainsi à franchir une nouvelle étape importante de sa carrière en découvrant la Premier League.