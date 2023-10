Gennaro Gattuso a une solution pour résoudre les problèmes défensifs de l’OM

La suite après cette publicité

Gennaro Gattuso s’apprête à piloter son 2e match à la tête de l’OM demain soir à l’occasion de la réception de Brighton, rencontre comptant pour la 2e journée de la phase de groupe de Ligue Europa. Pour sa première sortie à Monaco, l’entraîneur italien a encaissé trois buts (défaite 3-2) mais les problèmes défensifs des Phocéens remontent à avant la venue de l’Italien. Avec Jacques Abardonado à sa tête, l’équipe première a pris trois buts à Amsterdam (3-3), puis quatre au Parc des Princes (défaite 4-0 face au PSG). Il y a vraisemblablement un gros problème d’équilibre, un chantier auquel Gattuso souhaite s’attaquer en priorité. En conférence de veille de match contre les Seagulls (18h45 au Vélodrome), qui sont réputés pour leur jeu offensif, le nouveau technicien a donné quelques solutions au problème, comme une meilleure coordination du premier rideau.

«On a pris 10 buts (sur les trois derniers matchs cités plus haut, ndlr), mais si je regarde les matches face au PSG et l’Ajax, c’est quelque chose qui peut être amélioré. La seule façon de le faire, c’est que ça passe par les joueurs offensifs. C’est quelque chose qu’on doit mettre en place. On l’a vu contre Monaco, où il y avait trop de lignes ouvertes. Si on est plus compact, si on court bien, on peut réussir à s’améliorer. Aussi, l’an dernier il y avait une façon de jouer différente avec beaucoup de marquages sur l’homme, de un contre un. Il y avait deux choses à penser : gagner ce duel et attaquer. Après Marcelino a tenté des choses mais les joueurs ne l’avaient pas toujours assimilé», admet l’entraîneur qui a donc une autre manière de penser.