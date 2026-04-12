OL : Dominik Greif savoure sa masterclass contre Lorient

Solide sur sa ligne lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais face à Lorient (2-0), Dominik Greif a été l’un des grands artisans du succès lyonnais. Auteur de plusieurs arrêts décisifs et récompensé du trophée d’Homme du Match, le portier slovaque s’est montré déterminant pour permettre aux siens de conserver leur cage inviolée.

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« Très content de la victoire, du clean sheet et du trophée d’homme du match. On avait besoin de ces trois points, surtout après cette série compliquée, c’est super pour l’équipe. Ma prestation ? J’essaye de travailler et de sentir les bons coups. Je me sens en confiance. J’ai réussi à rassurer l’équipe sur mes prises de balles en seconde période et à faire des arrêts déterminants. (…) Mon arrêt préféré ? Le premier était vraiment important, j’essaye juste de m’étirer pour réduire l’angle et perturber Dieng. Le deuxième, je parviens aussi à m’étirer au maximum », a confié le portier lyonnais après la rencontre au micro de Ligue 1+.