Claudio Echeverri débarque au Benfica en prêt

Le Benfica tient son nouveau renfort offensif. Le club lisboète a officialisé ce mercredi l’arrivée de Claudio Echeverri en provenance de Manchester City. Le jeune milieu offensif argentin va poursuivre sa progression au Portugal. À 20 ans, Echeverri débarque dans le cadre d’un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat de 21 millions d’euros selon les indiscrétions d’A Bola. « Le Sport Lisboa e Benfica a officialisé le transfert d’Echeverri. Le milieu offensif argentin, âgé de 20 ans, rejoint le club en prêt de Manchester City jusqu’à la fin de la saison 2026/27, dans le cadre d’un accord comprenant une option d’achat », peut-on lire dans le communiqué.

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Bem-vindo, Claudio Echeverri! ✍️



🇦🇷 Bienvenido, El Diablito 😈 pic.twitter.com/h4CInWtA5y — SL Benfica (@SLBenfica) September 2, 2026

Recruté par les Skyblues à River Plate en janvier 2024 pour environ 18,5 millions d’euros, l’international argentin n’est jamais parvenu à s’imposer en Angleterre. La saison dernière, il avait été prêté successivement au Bayer Leverkusen puis à Gérone. Il a disputé 11 rencontres avec le club allemand, sans inscrire de but, avant d’apparaître à 16 reprises sous les couleurs catalanes, pour une réalisation. Considéré comme l’un des grands talents de sa génération en Argentine, Echeverri avait notamment brillé avec les différentes sélections de jeunes de l’Albiceleste, accompagné d’un certain Gianluca Prestianni. Son arrivée offre également une nouvelle solution dans le secteur offensif, notamment pour évoluer derrière l’attaquant ou sur un côté après les départs annoncés du colombien Richard Rios et du belge Dodi Lukébakio.