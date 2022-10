PSG : la sortie musclée de Xavi Simons sur son avenir

Xavi Simons est loin du PSG. Alors qu’il devait prolonger au Paris Saint-Germain avant d’être prêté dans la foulée au PSV, le jeune milieu hollandais a finalement quitté librement le club de la capitale pour signer un bail de cinq ans avec le club d'Eindhoven. Mais alors que l'existence d'une clause permettant au PSG de rapatrier Simons en échange d’un chèque de 10-12 M€ a été confirmée par le club, le jeune néerlandais est pourtant clair sur son avenir.

«C'est moi qui dois faire ce choix. C'est vrai que j'ai une clause. Cette clause est entre moi et le PSV, pas avec le PSG. C'est une clause selon laquelle si je voulais aller au PSG, je pourrais partir pour un certain montant à la fin de la saison. Pour être honnête, ce n'est pas dans ma tête de bouger. Je viens de m'installer ici et je m'y sens bien. Je pense que cela se reflète aussi sur le terrain. Ce n'est pas dans ma tête de changer maintenant», a-t-il assuré sur ESPN.