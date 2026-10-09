Michele Kang a été approchée pour défier Infantino à la tête de la FIFA

Gianni Infantino mène sa campagne en faveur de sa réélection à la tête de la FIFA. Le choix des membres interviendra en mars prochain à Rabat au Maroc lors du 77e congrès de l’instance. Les candidats ont jusqu’au 18 novembre pour se déclarer et les opposants au président sortant, très contesté depuis son projet de réforme (retiré depuis) de la Coupe du Monde, cherchent encore le profil idéal qui pourrait le destituer. L’UEFA a pourtant encore appelé à son départ dans un communiqué hier soir. Seul l’ancien joueur Ramon Vega a déclaré qu’il serait candidat face à Infantino.

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Certains profils ont été sondés par des groupes d’opposants comme celui de Michele Kang, nous informe L’Equipe ce soir. La patronne de l’OL aurait incarné une candidature en rupture avec ce qui s’est fait par le passé. Très influente dans le milieu du football féminin mais aussi masculin, l’Américaine née en Corée du Sud est également une redoutable femme d’affaires au rayonnement international et au carnet d’adresses bien rempli. Elle a finalement décliné. Une autre femme en la personne de Lise Klaveness, présidente de la Fédération norvégienne, a aussi été approchée. Sa fédération est l’une des plus actives dans la lutte contre Infantino.