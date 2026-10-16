Nice : Claude Puel révèle pourquoi il a dit non au retour d’Hatem Ben Arfa

Le 24 septembre dernier, Nice-Matin balançait une petite bombe. Au sortir d’une énorme crise avec ses supporters et embarqué dans la lutte pour son maintien en Ligue 1, Nice a tout tenté pour se sauver. Revenu aux commandes, le président Jean-Pierre Rivère a rappelé l’un de ses anciens entraîneurs, Claude Puel, et a même étudié la piste d’un retour d’Hatem Ben Arfa (39 ans). Ancien coach du milieu offensif en 2015/2016, Claude Puel a finalement préféré écarter cette idée. Il s’en est expliqué ce vendredi dans les colonnes de Nice-Matin.

La suite après cette publicité

« J’étais d’accord pour qu’on puisse voir où il en était physiquement après tant de temps loin des terrains, même s’il avait fait du padel. Il faut avoir quelques certitudes quand tu es en train de jouer le maintien, quand chaque point est important. Ça pouvait être catastrophique pour le groupe, ça pouvait être une horreur aussi pour les supporters avec l’attente que son retour aurait suscitée. Tu faisais une prise de risque où tu risquais de plomber le club. Jean-Pierre aime ça, il a eu des coups comme ça qui ont permis de débloquer des situations. Mais là, le risque n’était pas opportun et pouvait avoir un effet désastreux. L’intérêt général était de rester concentré et ne pas attendre un miracle. » C’est dit.