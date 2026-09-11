Kylian Mbappé livre ses quatre vérités sur le PSG !

Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain à l’été 2024, après sept saisons passées sous le maillot parisien. Malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire du club, son aventure francilienne s’était refermée dans un climat de critiques acerbes, nourries par son incapacité répétée à décrocher la Ligue des Champions et ses états d’âme critiqués par les supporters. Devenu attaquant du Real Madrid, le Tricolore est revenu ce vendredi soir sans détour sur ces derniers mois d’incompréhension et a livré sa vérité sur l’environnement parisien dans une interview accordée à France Football.

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«Ce n’est jamais une erreur d’aller dans le plus grand club du monde»

Depuis son départ vers la capitale espagnole, le PSG a réalisé l’exploit de remporter deux Ligues des Champions consécutives, ce qui pousse certains observateurs à voir dans ce départ le déclic ayant permis cette réussite. Loin de toute rancœur face à ce constat, le Madrilène estime que ce succès s’inscrit simplement dans la continuité d’une dynamique déjà enclenchée avant son envol : «ouais, ou sinon ce sont juste des cycles. J’arrête le mien avec le PSG, qui en commence un en achetant cinq titulaires (Pacho, Neves, D. Doué puis Kvaratskhelia en janvier). Ce cycle avait déjà commencé avec ma dernière saison. Avec (Luis) Enrique, on fait demi-finale (de C1, contre le Borussia Dortmund, 0-1, 0-1), à un cheveu on fait finale, donc t’es à un cheveu de faire trois finales de suite, c’était juste un nouveau cycle qui continuait (pour eux), c’était l’an II. Je ne me voyais pas passer toute ma vie à jouer en Ligue 1, je voulais réaliser mon rêve de jouer au Real. Et ce n’est jamais une erreur d’aller dans le plus grand club du monde.»

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Sans la moindre animosité envers les succès de son ancien club, le capitaine des Bleus s’incline devant la réussite sportive des Parisiens, tout en prévenant qu’il compte bien leur reprendre leur trophée avec le Real cette saison : «comme 2 + 2 font 4. Ils ont gagné, on ne peut pas le leur enlever, félicitations à eux. Ils ont construit leurs victoires. Ils ont réussi à enchaîner avec une deuxième, et ça c’est extraordinaire. Ils sont l’équipe à battre. Nous, Madrid, et toutes les autres, on va dans l’idée de détrôner celle qui a gagné deux fois.» Reste à savoir si le capitaine de l’Equipe de France sera en mesure d’y parvenir sous les ordres de José Mourinho cette saison.

Mbappé ne regrette pas sa pique sur le PSG et la Ligue des Champions

Relancé souvent sur le PSG lors de cette interview, Mbappé en a profité également pour démonter l’idée reçue selon laquelle le vestiaire parisien serait devenu plus sain par manque de superstars depuis son départ, rappelant au passage l’omniprésence des ego dans le football et dans les clubs : «le vestiaire avec le plus d’égo entre le PSG et le Real ? Les deux. Tous les vestiaires en ont, même ceux sans stars. Ma dernière année à Paris, à part moi, il n’y a pas de star. Ousmane devient vraiment star après. Les gens associent toujours ego à star. Et pourtant, j’ai vu des joueurs, zéro demande de photo, zéro autographe, ils ont un ego comme ça. Mais beaucoup ont de l’ego, et pas que des joueurs. Des gens qu’on ne voit pas, dans les bureaux.»

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«Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin du PSG.» Lorsqu’il était encore au PSG, Mbappé avait asséné cette diatribe qui avait fortement déplu dans la communauté parisienne. Interrogé pour savoir s’il regrette cette pique, l’ancien pensionnaire de l’INF Clairefontaine ne regrette clairement pas ses mots : «non, quand elle sort, elle est vraie. Je ne devine pas l’avenir. Quand je suis au PSG, je peux aller dans tous les clubs d’Europe. Pourtant, je reste toujours. Demandez combien d’offres ils ont reçues durant mes sept ans là-bas. Je suis resté parce que j’étais heureux à Paris. C’était ma maison. Quand j’ai considéré que mon temps y était fini, j’ai voulu partir.»