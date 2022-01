PSG : Sergio Ramos déjà out pour le match contre le Real Madrid ?

L'information est tombée samedi. Sergio Ramos a ressenti une gêne musculaire et a écourté son entraînement. Puis la confirmation est arrivée le lendemain via le PSG. « Sergio Ramos doit observer une période de repos pour une lésion musculaire bas grade du mollet droit survenue jeudi à l’entrainement qui sera réévaluée en milieu de semaine.»

Et selon Marca, cela le condamne d'ores et déjà pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Pour le média espagnol, il est "presque impossible" de voir le défenseur central espagnol sur le terrain pour cette rencontre si particulière pour lui. Cela évitera au moins à Mauricio Pochettino de devoir trancher entre Ramos et Kimpembe...