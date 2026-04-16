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Le retour de Kylian Mbappé fait mal au Real Madrid

Par Tom Courel
1 min.
Kylian Mbappé, au Real Madrid @Maxppp

Il y a véritablement un Real Madrid à deux visages cette saison. L’un est accompagné de Kylian Mbappé en tant que titulaire, l’autre évolue sans son buteur de 27 ans. Et à l’heure actuelle, si on jette un coup d’œil aux dernières performances de l’équipe espagnole pour comparer ces deux cas de figure, la star madrilène semble mettre son club dans des postures délicates. Lorsque celui-ci était écarté des terrains pour une blessure au genou, les Madrilènes enchaînaient les victoires. Contre Benfica (2-1), le Celta (2-1), Manchester City (3-0, 2-1), Elche (4-1) et enfin lors du derby contre l’Atlético de Madrid (3-2), les hommes d’Alvaro Arbeloa étaient tout à fait capables de gratter des points.

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Le Real Madrid avant le retour de Kylian Mbappé 𝗲𝗻 𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗶𝘁𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 :

✅ 2-1 vs Benfica
❌ 0-1 vs Getafe
✅ 2-1 vs Celta Vigo
✅ 3-0 vs Manchester City
✅ 4-1 vs Elche
✅ 2-1 vs Manchester City
✅ 3-2 vs Atlético Madrid

Le Real Madrid après le retour de Kylian Mbappé 𝗲𝗻 𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗶𝘁𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 :
❌ 1-2 vs Majorque
❌ 1-2 vs Bayern Munich
🤝 1-1 vs Gérone
❌ 3-4 vs Bayern Munich

Une simple coïncidence ou alors le problème vient-il peut-être de là, selon vous ? 🤔
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Or, les temps sont devenus durs. Le Real Madrid a pu récupérer Mbappé en attaque. Et c’est à ce moment précis que tout l’effectif s’est fragilisé. Cela a débuté avec une défaite contre Majorque (2-1). Puis, les Merengues ont perdu dans leur antre contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (2-1), avant de replonger dans la crise en Liga contre Girona (1-1) et de subir une élimination en quart de finale de C1 face aux Bavarois hier soir (4-3). Si les interrogations sont nombreuses à la Casa Blanca, Mbappé doit confirmer qu’il n’est pas le principal responsable.

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