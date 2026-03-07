La folle vie privée de Garnacho en Angleterre

La vie privée d’Alejandro Garnacho fait couler beaucoup d’encre à en croire les informations de Marca. En effet, le joueur de 21 ans se serait récemment rapproché de l’influenceuse espagnole Adriana Lobaz après sa séparation avec Eva Garcia, la mère de son fils Enzo, survenue l’été dernier lors de son départ de Manchester United pour Chelsea. Les deux nouveaux tourtereaux auraient même passé des vacances ensemble en Égypte et partagé des photos similaires sur les réseaux sociaux, ce qui a alimenté les rumeurs. Par ailleurs, des nouvelles croustillantes ont vu le jour comme l’explique le journaliste Roberto Antolin, notamment sur leur mode de vie.

La suite après cette publicité

« Lobaz vivrait désormais avec le joueur à Londres et Garnacho lui aurait même donné une carte de crédit sans limites de dépenses. Ils ont fait des allers-retours entre Madrid et Londres sur un vol privé. Et laissez-moi vous dire que Garnacho ne veut pas rencontrer la famille d’Adriana et il les a clairement snobés. Elle voulait un petit ami riche, puis Garnacho est apparu. Ça va être un passage, il ne veut rien de sérieux. Il veut coucher avec des femmes magnifiques » a-t-il ajouté sans aucun tabou. Des propos qui font donc partie de sa vie privée et qui pourraient laisser au joueur, qui comptabilise 6 buts et 4 passes décisives en 31 matchs cette saison, sa propre version des faits au public.