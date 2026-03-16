Espagne : un nouvel adversaire choisi après l’annulation de la Finalissima

La Finalissima maintenant annulée faute d’accord entre la CONMEBOL et l’UEFA, l’Espagne cherchait un nouvel adversaire en urgence dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde, à l’occasion de la trêve internationale de mars.

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Et ce lundi, l’équipe nationale espagnole a annoncé qu’elle disputera un match amical vendredi 27 mars prochain, à 21h, contre la Serbie. La Roja se rendra donc dans la ville de Castellón pour affronter l’équipe serbe, éliminé des qualifications au Mondial 2026. Le match se déroulera au stade de La Cerámica, chez les pensionnaires de Villarreal.