OL : cartons rouges à la chaîne, remplaçant chez le dernier de D2 espagnole… la terrible dégringolade de Paul Akouokou

Il y a des trajectoires sportives qui défient toute logique et Paul Akouokou en incarne la face la plus inattendue. Recruté par l’OL en 2023 sur recommandation de Jean-Louis Gasset à Laurent Blanc, le milieu de terrain ivoirien n’y aura joué que 14 matchs en l’espace de deux saisons, passant même par la cave. Le "climax" de son passage dans le Rhône fut certainement ses deux titularisations surprises la saison dernière en Europa League face à Manchester United, voilà pour l’essentiel.

Il faut dire que son transfert pour environ 3 millions d’euros n’avait pas non plus suscité un enthousiasme débordant : il était arrivé pour densifier le milieu de terrain lyonnais après les départs d’Aouar et Thiago Mendes. Pour l’anecdote, la direction rhodanienne s’était au départ rendue à Séville pour boucler le transfert de son coéquipier du Betis Guido Rodriguez, avant de rentrer à Lyon avec l’Ivoirien dans ses bagages, le champion du monde argentin ayant refusé de rejoindre la France au dernier moment.

Il a pris deux cartons rouges sur ses deux derniers matchs joués

Sous l’effet conjugué des arrivées de Morton, Sulc mais aussi de l’émergence de Merah, l’OL a fait le choix de le prêter cet été en seconde division espagnole, à Saragosse. Titulaire lors de son arrivée en septembre, le joueur de 27 ans a davantage fait parler de lui pour ses coups de sang que pour ses exploits sur le terrain. À peine 15 jours après avoir été expulsé face à Cordoue (0-1), il avait disjoncté et frappé l’écran VAR lors d’une défaite 5-0 contre la Cultural Leonesa fin octobre. Résultat : un deuxième carton rouge de suite. Le joueur vient de purger sa suspension de 4 matchs, mais à en croire le journal andalou Estadio Deportivo, il devra batailler pour espérer retrouver une place de titulaire.

Ses performances, irrégulières, et la forme de son équipe, croissante, en font aujourd’hui un second choix dans l’esprit du coach. « Rubén Sellés semble avoir trouvé la formule gagnante lors de ces deux dernières rencontres, en l’absence du milieu de terrain Paul Akouokou, écrit le média. Tout comme la situation a évolué pour son équipe, elle a également changé pour un joueur qui, faute de temps de jeu dû aux suspensions et aux blessures, se retrouve progressivement relégué sur le banc. L’engouement suscité par sa signature s’estompe donc peu à peu. » Aujourd’hui, Saragosse campe à la dernière place du championnat, mais reste sur deux victoires consécutives. On ne brise pas une dynamique victorieuse, et l’entraîneur n’aurait donc pas l’intention de réintégrer Akouokou dans son onze, pour le moment.