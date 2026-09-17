Juventus : Kalulu vole au secours de Kolo Muani

Pierre Kalulu s’apprête à disputer la première journée de la Ligue Europa avec la Juventus, avec la réception du NEC ce soir à l’Allianz Stadium. Une nouvelle échéance se présente pour le défenseur français après la cruelle déception vécue à Sassuolo, où les Bianconeri ont concédé une défaite dans les dernières minutes. Désormais tourné vers cette nouvelle campagne européenne, l’ancien Milanais veut rapidement rebondir et permettre à la Juventus de lancer sa saison sur une meilleure dynamique. Face au club néerlandais, le Français pourrait ainsi poursuivre son aventure turinoise avec l’ambition de s’imposer davantage dans le collectif.

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Interrogé également sur la situation de Randal Kolo Muani, en difficulté devant le but depuis son arrivée à la Juventus, Kalulu a tenu à apporter son soutien à son compatriote. « Je connais bien Randal et il travaille dur, même si je sais qu’il n’a pas de réussite en ce moment. Mais il sera sans aucun doute d’une grande aide pour l’équipe et je suis convaincu qu’il fera une très bonne saison », a expliqué le défenseur français. Un message clair alors que Kolo Muani cherche encore le déclic offensif, avec la confiance de ses partenaires comme principal soutien dans cette période plus compliquée.