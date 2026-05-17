L’ultime hommage de Brest à Grégory Lorenzi

Quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre face à Angers, le Stade Brestois a tenu à rendre un ultime hommage à son directeur sportif, Grégory Lorenzi, qui va quitter ses fonctions après huit saisons de bons et loyaux services en Bretagne, marquées par cette participation en Ligue des Champions la saison passée. Pour rappel, le dirigeant français est sur les tablettes de l’OGC Nice et de l’OM.

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«Merci pour tout Greg, Kenavo ! Bâtisseur de la dernière décennie, de la remontée en Ligue 2 aux huit saisons consécutives passées dans l’élite, en passant par une campagne historique en Ligue des Champions, Grégory Lorenzi disputera ce soir sa dernière rencontre en tant que directeur sportif du Stade Brestois 29. À l’occasion de la réception d’Angers ce soir, le club et tout le peuple brestois lui rendront un hommage à la hauteur de son empreint»