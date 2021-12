MU : Cristiano Ronaldo a marqué le 800e but de sa carrière

Match de folie à Old Trafford. Manchester United reçoit en ce moment Arsenal et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a de l’action. Après le but gag concédé par David De Gea, Bruno Fernandes a permis aux Red Devils d’égaliser.

Au retour des vestiaires, les joueurs de Ralf Rangnick ont pu prendre le dessus sur les Gunners grâce à l’inévitable Cristiano Ronaldo. Le Portugais a inscrit son cinquième but en onze matches des Premier League. Mais il a surtout marqué la 800e réalisation de sa carrière. Chapeau l’artiste !