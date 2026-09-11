Côme : Cesc Fàbregas impressionné par le niveau actuel du Barça
Cesc Fàbregas n’a pas caché son admiration devant la forme actuelle du FC Barcelone, son prochain adversaire en Ligue des Champions. L’entraîneur de Côme a notamment suivi la démonstration des Catalans contre Feyenoord (5-1) et estime que le résultat est d’autant plus impressionnant que l’équipe néerlandaise possède de réelles qualités. « J’ai vu le Barça hier et je peux vous dire que Feyenoord est une très bonne équipe. Mais ils vous font mal parce qu’ils trouvent des solutions à tout moment », a expliqué l’ancien milieu blaugrana, particulièrement marqué par la capacité de son ancien club à s’adapter aux différents plans proposés par ses adversaires.
Pour Fàbregas, même un marquage individuel sur les principaux créateurs barcelonais ne suffit plus à enrayer la machine. « Vous pouvez aller au marquage individuel, comme ils ont essayé de le faire, suivre Rodri tout le temps, suivre Pedri… Mais ils trouvent des solutions de tous les côtés. » Avant de retrouver le Barça en Ligue des champions, l’Espagnol mesure donc l’ampleur du défi qui attend Côme : « Je le répète, ils jouent à un niveau très élevé. Le niveau qu’ils affichent en ce moment est effrayant. »
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer