JT Foot Mercato : les joueurs libres qui vont enflammer le mercato

La suite après cette publicité

On en a sélectionné onze, et ils sont tous libres de contrat cet été. Boateng, Ramos, en passant par Ribéry et Balotelli, les clubs auront l'embarras du choix pour se renforcer. Également libre depuis minuit, un certain Lionel Messi fait bel et bien partie de notre liste. L'Argentin serait partant pour rester au Barça, mais le club catalan n'a pas encore trouvé la solution idéale pour les deux parties.

La piste la plus chaude mène à Sergio Ramos qui se dit attiré par le projet parisien depuis un moment. Une arrivée dans la capitale ferait un grand bien pour le PSG qui pourra compter sur une valeur sûre dans le vestiaire. Pour Jérôme Boateng, l'ex-bavarois pourrait faire le bonheur de quelques clubs de Ligue 1, suite à ses dix ans passés au Bayern. La suite de notre onze donne place à de nombreux joueurs encore très utiles au plus haut niveau.