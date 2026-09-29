Equipe de France : les nouveaux ont presque tous marqué des points

Si on ne devait retenir qu’une chose de la première liste de Zinédine Zidane pour ce rassemblement de septembre-octobre, c’est bien la volonté de prendre à bras le corps le problème des latéraux qui pollue l’équipe de France depuis plusieurs années maintenant. Quitte à faire des essais, à l’image d’Andy Diouf, milieu de terrain de formation, qui évolue piston droit en club à l’Inter Milan et que Zizou a décidé de considérer comme un latéral gauche. Et il n’a pas attendu longtemps pour confirmer son intuition. Après Truffert contre la Turquie, il a donc lancé Diouf face à la Belgique et au remuant Diego Moreira.

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Et le joueur de 23 ans s’en est bien sorti, se montrant à l’aise dans les sorties de balle, avec quelques belles percussions. Il lui a manqué quelques repères et automatismes, mais il a livré une prestation encourageante. De l’autre côté, Pierre Kalulu, qui n’est pas un novice en Bleu mais pas encore un régulier, a eu plus de boulot face à Mika Godts, qui l’a parfois secoué. Son apport offensif a toutefois été intéressant, avec de belles incursions et de bons centres. Les deux hommes ont marqué des points et ressemblent à une véritable solution pour ces postes.

Lepaul, seule déception

Les deux petits nouveaux qui ont le plus séduit sont sans conteste Jérémy Jacquet et Lucas Da Cunha. Le premier a été étincelant, à la fois présent sur les points chauds, solide sur ses jambes et plein de personnalité dans ses relances. Il promène une sérénité impressionnante pour ses 21 ans et on a hâte de le voir aux côtés de Dayot Upamecano par exemple. Lucas Da Cunha a quant à lui montré pourquoi Cesc Fabregas l’adore du côté de Côme. Calme, sûreté technique, propreté dans les transmissions, transversales millimétrées, il a déroulé le programme d’un 6 moderne, avec un poteau touché sur une frappe du pied gauche, son pied fort.

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Finalement, le seul à avoir échoué ce test grandeur nature se nomme Esteban Lepaul. Qui avait une véritable chance de se démarquer en démarrant titulaire. Se démarquer, il a bien essayé, et on l’a vu beaucoup bouger. Mais c’est plus dans sa relation technique avec ses partenaires que l’on a senti un décalage. Quelques contrôles un peu longs, et des déplacements pas encore suivis par ses coéquipiers, pour une seule véritable occasion avec une reprise à l’instinct sur un centre de Kalulu. Il a bien senti le coup sur la frappe de Doué repoussée par Lammens, mais il était un poil court pour cadrer. Et il a été le premier joueur sorti par son entraîneur, qui ne l’a pas accablé. Au contraire, Zinédine Zidane a félicité tous ses joueurs, heureux de voir que son équipe alternative avait fait plus que jeu égal avec la Belgique.