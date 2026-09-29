Equipe de France : les nouveaux ont presque tous marqué des points
Neuf changements par rapport au onze qui avait commencé en Turquie, premières pour Diouf, Jacquet, Da Cunha, et Lepaul, défense totalement changée avec Kalulu à droite : Zidane a fait fort face à la Belgique et ses choix se sont avérés payants pour la majorité des concernés.
Si on ne devait retenir qu’une chose de la première liste de Zinédine Zidane pour ce rassemblement de septembre-octobre, c’est bien la volonté de prendre à bras le corps le problème des latéraux qui pollue l’équipe de France depuis plusieurs années maintenant. Quitte à faire des essais, à l’image d’Andy Diouf, milieu de terrain de formation, qui évolue piston droit en club à l’Inter Milan et que Zizou a décidé de considérer comme un latéral gauche. Et il n’a pas attendu longtemps pour confirmer son intuition. Après Truffert contre la Turquie, il a donc lancé Diouf face à la Belgique et au remuant Diego Moreira.
Et le joueur de 23 ans s’en est bien sorti, se montrant à l’aise dans les sorties de balle, avec quelques belles percussions. Il lui a manqué quelques repères et automatismes, mais il a livré une prestation encourageante. De l’autre côté, Pierre Kalulu, qui n’est pas un novice en Bleu mais pas encore un régulier, a eu plus de boulot face à Mika Godts, qui l’a parfois secoué. Son apport offensif a toutefois été intéressant, avec de belles incursions et de bons centres. Les deux hommes ont marqué des points et ressemblent à une véritable solution pour ces postes.
Lepaul, seule déception
Les deux petits nouveaux qui ont le plus séduit sont sans conteste Jérémy Jacquet et Lucas Da Cunha. Le premier a été étincelant, à la fois présent sur les points chauds, solide sur ses jambes et plein de personnalité dans ses relances. Il promène une sérénité impressionnante pour ses 21 ans et on a hâte de le voir aux côtés de Dayot Upamecano par exemple. Lucas Da Cunha a quant à lui montré pourquoi Cesc Fabregas l’adore du côté de Côme. Calme, sûreté technique, propreté dans les transmissions, transversales millimétrées, il a déroulé le programme d’un 6 moderne, avec un poteau touché sur une frappe du pied gauche, son pied fort.
Finalement, le seul à avoir échoué ce test grandeur nature se nomme Esteban Lepaul. Qui avait une véritable chance de se démarquer en démarrant titulaire. Se démarquer, il a bien essayé, et on l’a vu beaucoup bouger. Mais c’est plus dans sa relation technique avec ses partenaires que l’on a senti un décalage. Quelques contrôles un peu longs, et des déplacements pas encore suivis par ses coéquipiers, pour une seule véritable occasion avec une reprise à l’instinct sur un centre de Kalulu. Il a bien senti le coup sur la frappe de Doué repoussée par Lammens, mais il était un poil court pour cadrer. Et il a été le premier joueur sorti par son entraîneur, qui ne l’a pas accablé. Au contraire, Zinédine Zidane a félicité tous ses joueurs, heureux de voir que son équipe alternative avait fait plus que jeu égal avec la Belgique.
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