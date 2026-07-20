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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : un cadre de l’Argentine n’a pas voulu saluer Donald Trump après la finale

Par Allan Brevi
1 min.
Donald Trump @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Alors que l’Espagne a remporté sa 2e étoile, la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine (1-0) a donné lieu à une scène qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Lors de la cérémonie de remise des médailles, le défenseur argentin Cristian Romero a semblé ignorer Donald Trump, présent pour remettre les récompenses aux finalistes et aux vainqueurs. Sur la vidéo, le joueur passe devant le président américain sans lui adresser de salut, un geste qui a suscité de nombreuses réactions.

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La présence de Donald Trump a d’ailleurs été remarquée jusqu’au moment de la photo officielle des champions du monde. Après avoir remis le trophée à l’Espagne, le président américain est resté aux côtés des joueurs pour le cliché final. Rodri aurait demandé à Gianni Infantino que Trump se décale afin que la photo mette davantage en avant les champions du monde et leur staff. Malgré cette requête, le président américain est finalement resté sur la photo officielle aux côtés de la Roja.

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