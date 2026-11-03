Ligue des Champions : le PSG assomme Villarreal

Avec un onze de départ remanié par rapport au dernier aligné en Ligue des Champions, en raison des blessures (Kvaratskhelia, Dembélé, Nuno Mendes, Marquinhos), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Villarreal ce mardi soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas mis longtemps à se mettre à l’abri, battant par la même occasion un record datant de 2011. En effet, en inscrivant 4 buts lors des 17 premières minutes, le club de la capitale est devenu le plus rapide à réaliser cet écart au tableau d’affichage. Cela a commencé dès la 9e, avec un João Neves en renard des surfaces pour reprendre sa propre tête contrée. Puis à la 12e, après une relance ratée de Gulacsi que les hommes de Luis Enrique se sont régalés à exploiter pour aboutir à un but de Doué sur une frappe croisée après un excellent service d’Akliouche.

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Puis à la 13e, après une nouvelle récupération haute qui a permis à Mayulu, titulaire à la pointe de l’attaque, de profiter de l’apathie de la défense adverse pour envoyer une reprise de près. Et enfin à la 17e grâce à Fabian Ruiz cette fois, qui rôdait à l’entrée de la surface pour reprendre un centre d’Akliouche après une nouvelle perte de balle dangereuse de Villarreal. L’entraîneur Inigo Perez ne comprenait pas ce qui arrivait à ses joueurs, complètement perdus sur le terrain, presque apeurés à chaque accélération collective du PSG, et surtout démunis face au pressing adverse incessant. Le PSG s’est alors contenté de gérer sa large avance jusqu’au retour aux vestiaires, pour la mi-temps, non sans s’offrir quelques occasions supplémentaires entre temps.

Un festival conclu par un titi

Après la pause, le PSG n’a pas relâché son étreinte et le coaching tenté par Perez n’a pas porté ses fruits (sortie de Pepe, remplacé par Cardona, un latéral gauche). Au contraire, le 5e but est arrivé bien vite, et encore bien trop facilement. Passe en profondeur de Vitinha à destination de Fabian Ruiz qui se débarrassait aisément de Renato Veiga avant de glisser le ballon entre les jambes de Gulacsi (0-5, 50e). Et c’est Luis Enrique qui abattait à son tour ses cartes, en lançant Ferran Torres et Mika Godts aux places de Mayulu et Akliouche.

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Le rythme retombait un peu, les entrants se montrant aussi moins inspirés, alors que le sous-marin jaune sortait la tête de l’eau, avec plus d’impact dans les duels. S’ensuivait une nouvelle salve de changements, pas très bien gérée par le PSG qui se retrouvait à 9 quelques secondes pour ne pas avoir respecté les nouvelles règles de l’UEFA pour sanctionner les pertes de temps. Cela permettait à Ndjantou et Boly de fouler la pelouse du Ceramica, et pour le second d’inscrire son premier but en Ligue des Champions, après un superbe rush et une frappe légèrement déviée (0-6, 79e). Le point final d’une soirée éclatante pour un PSG plus que jamais leader du classement.

Le classement de la phase de ligue