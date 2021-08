Mercato : Liverpool est complètement à la traîne

Chelsea mise tout sur Romelu Lukaku, Manchester City a récupéré Jack Grealish et espère Harry Kane, Manchester United a enfin obtenu Jadon Sancho et acheté Raphaël Varane. La course à l'armement bat son plein depuis plusieurs jours chez les cadors de Premier League. Sauf pour Liverpool. Étonnamment, les Reds sont calmes sur ce mercato estival, avec pour seule recrue le défenseur français Ibrahima Konaté, acheté 40 M€ au RB Leipzig.

La suite après cette publicité

Liverpool avait un grand besoin de défenseurs centraux après les mésaventures de la saison passée, avec les absences longue durée de Virgil van Dijk et Joe Gomez, qui ont clairement handicapé leur parcours en Angleterre et en Ligue des Champions. Liverpool n'a du coup jamais été en mesure de défendre son titre de champion face à Manchester United et a terminé 3e de Premier League, derrière le rival Manchester United. On pouvait donc s'attendre à un mercato copieux, aussi pour régénérer un effectif qui a semblé être arrivé au bout d'un cycle avec Jürgen Klopp.

Liverpool n'a pas de marge

On pense notamment au trio offensif, légèrement régénéré par Diogo Jota, composé de Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino. Les deux premiers nommés seront en plus absents, ainsi que Naby Keita, durant près d'un mois en janvier prochain, en raison de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations. Ajoutez à cela les départs annoncés, ou tout du moins voulus, de Xherdan Shaqiri et Divock Origi et vous obtenez un secteur offensif dépeuplé, surtout en comparaison avec les armadas que se bâtissent les autres cadors.

Le milieu de terrain, l'un des points forts de Liverpool ces dernières années, a aussi perdu en vigueur. L'adaptation de Thiago Alcantara n'a pas été un franc succès la saison passée, et Wijnaldum, fiable, a quitté le club pour le PSG. Enfin, malgré le renfort de Konaté, il faudra surveiller également les prestations des revenants van Dijk et Gomez, qui ne retrouveront pas forcément 100% de leurs moyens tout de suite. Liverpool a encore quelques jours pour solidifier son effectif, lui apporter un peu plus de profondeur pour ne pas reculer d'un cran dans la hiérarchie nationale.

Sauf si Jürgen Klopp ne le souhaite pas, ce qui est étrangement le cas. « Nous ne voulons pas plus de joueurs. Si quelque chose se passe quelque part, ça peut se passer ailleurs, mais cela n'a aucun sens d'acheter de nouveaux joueurs », a-t-il assuré, avant de faire une revue d'effectif. « Passons en revue l'équipe. Voulez-vous acheter un nouveau latéral ? Un nouveau gardien de but ? Nous avons déjà de bons joueurs à ce niveau. Au milieu de terrain, nous avons des joueurs avec beaucoup d'expérience, comme Thiago, Fabinho, Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita. [...] En outre, nous avons de jeunes garçons passionnants en Harvey Elliott et Curtis Jones. En attaque, nous avons Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Diogo Jota, Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino et Divock Origi. » Ce que Jürgen Klopp ne dit pas, c'est que plusieurs des joueurs cités pourraient bien quitter le club dans les prochains jours, à commencer par Shaqiri, suivi par l'OL.