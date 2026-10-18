Ligue 1 : un record vieux de 34 ans égalé lors du match fou entre le Paris FC et Rennes

Il fallait remonter au 18 janvier 1992 pour retrouver une telle statistique en Ligue 1 ! Ce dimanche, lors de la victoire complètement folle du Paris FC face au Stade Rennais (4-3), quatre penalties ont été transformés au cours d’une même rencontre, une première dans l’élite du football français depuis 34 ans. La dernière fois qu’un tel scénario s’était produit, c’était lors d’un affrontement entre Toulon et Nancy, où quatre penalties avaient également été inscrits. Au Stade Jean-Bouin, c’est Estéban Lepaul qui a largement contribué à cette statistique exceptionnelle en transformant trois penalties pour le Stade Rennais (30e, 74e et 87e). Une performance individuelle rare qui lui a permis de signer un triplé et de porter son total à sept réalisations en six rencontres de championnat. Mais malgré son efficacité devant le but, l’attaquant rennais n’a pas réussi à éviter la défaite des siens.

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Car dans cette rencontre totalement débridée, le Paris FC a finalement eu le dernier mot grâce à un quatrième penalty, cette fois en sa faveur. Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul (3-3), Valentin Rongier accrochait Lassine Sinayoko dans la surface pendant le temps additionnel. Après intervention de la VAR, l’arbitre désignait le point de penalty et l’ancien Auxerrois se chargeait de transformer la sentence à la 97e minute. Auparavant, Maxime Lopez avait inscrit un doublé (14e, 45e+4), tandis que Sinayoko s’était illustré avec une superbe bicyclette (77e). Ce succès spectaculaire permet au Paris FC de grimper à la deuxième place du classement et de décrocher sa première victoire face à Rennes depuis 46 ans. De leur côté, les Bretons reculent au cinquième rang malgré les trois penalties inscrits par Lepaul.